Ta Dungeons 4 med deg på farten: Nintendo Switch-utgaven har kommet

Det er på tide å ta erobringen i navnet til den absolutte ondskapen på farten. Utgiver Kalypso Media og utvikler Realmforge Studios har brakt sitt fangehullbyggende strategispill, Dungeons 4, til Nintendo Switch, med denne nye versjonen av spillet tilgjengelig nå.

The Dungeons 4 - Nintendo Switch Edition er den komplette Dungeons 4-opplevelsen og mer. Den inkluderer hele grunnspillet samtidig som det tilbyr en versjon av tittelen bygget for å passe Nintendos hybridplattform.

Spillere vil være i stand til å konstruere forseggjorte fangehull i et forsøk på å fremme Absolute-Evils djevelske motiver, på tvers av 20 fullt fortalte kampanjeoppdrag og flere utfordrende Skirmish-kart også. Mellom å dykke lenger ned i dypet av underverdenen, sette feller mens du går, hele veien til å bryte inn i oververdenen for å plyndre og spre din guddommelige ondskap, vil du aldri mangle oppgaver å fullføre i Dungeons 4.

For de som ser ut til å tro at det å erobre verden vil være en tur i parken, vil den gravende og ekspanderende Dwarves-fraksjonen uten tvil kaste en nøkkel på jobben. Et helt nytt tillegg til Dungeons-serien i Dungeons 4, vil Dwarves bygge underjordiske baser for å konkurrere med dine egne, noen ganger til og med bryte inn på domenet ditt og plyndre ressursene dine. Du må kjempe med tann og klør for rettighetene til underverdenen mot disse hardføre folkene.

Heldigvis vil du få hjelp av Absolute-Evils nestkommanderende, Thalya, som har blitt forbedret i Dungeons 4 til å ha et oppgraderbart fordelssystem som lar deg utvikle og tilpasse henne til den krigeren som passer best til din stil. av lek. I tillegg til å kommandere Thalya, kan du til og med slå deg sammen med en venn for å oppleve lokal to-spillers samarbeidsaksjon, der du kan dele opp ansvaret for å administrere ett fangehull, enten det er i Kampanje- eller Skirmish-modus.

Enten du er en ny spiller eller en tilbakevendende Dungeons 4-fan som ønsker å ta eventyret ut på tur, er ikke Dungeons 4 - Nintendo Switch Edition en du bør gå glipp av. Du kan hente spillet i dag på Nintendo eShop for €49,99/£45,99/$49,99, med dette inkludert Digital Deluxe Edition-bonusene til Storming of Dollaran-kartet fra Dungeons 3, det offisielle lydsporet, en digital kunstbok, et spesielt skall for Absolute-Evil's-Slapping Hand, samt et eksklusivt prinsesseantrekk til Thalya og noen nye elegante skinn til hennes bedårende Little Snots.

I tillegg, hvis du ønsker å utvide Dungeons 4-opplevelsen, har den nye DLC, The Good, The Bad and the Evil lansert i samtidig som Nintendo Switch Edition, og spillere på alle plattformer kan kjøpe DLCen med 10 % lanseringsrabatt til 30. oktober for €14,99/£12,99/$14,99.