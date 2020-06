Ta en eksklusiv titt pÃ¥ Elite: Dangerous sin Fleet Carriers-oppdatering fÃ¸r lanseringen

Du ser på Annonser

Vi har tidligere kunnet rapportere om de aller første detaljene om Elite: Dangerous' store nye oppdatering, Fleet Carriers, hvor det blant annet også ble spikret en lanseringsdato. Oppdateringen introduserer, som navnet indikerer, kjempestore hangarskip, hvor flere spillere kan lande sine romskip.

Som del av vårt Game On-initiativ, som du kommer til å se en del av denne uken, kan vi nå eksklusivt løfte sløret for lanseringstraileren til oppdateringen, og den finner du nedenfor.

Som videoen viser så kan disse gigantiske romskipene fungere som flyvende baser for opptil 16 spillere, hvorfra man kan ta på seg oppdrag sammen, og reise gjennom verdensrommet.

Selve innholdet gjennomgikk to sentrale beta-testfaser i løpet av de siste to månedene, og ifølge utviklerne, som vi har snakket med, så var det nyttig med en klar forståelse av hva spillerne gjerne ville ha, og hva de bruker innholdet til:

"It's useful to have a clear understanding of how different groups of players wanted to use fleet carriers". Not just in terms of gathering and traveling together, but also to check the importance of different onboard services to different players - this included everything from Universal Cartographics to secure trading".

Frontier selv sier at Fleet Carriers er en "game changing" oppdatering til spillet:

"Fleet Carriers are a game changing update for a variety of players, whether you have managed to scrimp and save up enough credits to own one for yourself or you are playing with your squad mates. The beauty is what they enable players to do on a community level, to expand their reach into the farthest reaches of space".

Oppdateringen vil nok holde spillerne opptatt frem til lanseringen av den nye Odyssey-utvidelsen.

