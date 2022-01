The Walking Dead og Monaco er gratis på PC den 8 september 2017 klokken 12:30 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu Vi hadde to gratis nyheter i går, så vi kommer like godt med to stykker i dag også. Det tilbudet som nok vil være mest populært er at Telltale Games sin første sesong av...

The Walking Dead slippes endelig til Wii U den 8 august 2015 klokken 10:00 NYHET. Skrevet av Tor Erik Dahl The Walking Dead skal snart slippes på Wii U. Nå som det episodiske spillet fra Telltale har vært ut på så godt som samtlige plattformer en god stund, må det vel kunne...

Sesong 3 av The Walking Dead er under utvikling den 27 juli 2014 klokken 13:00 NYHET. Skrevet av Tor Erik Dahl Det kommer neppe som noe sjokk for deg som har spilt sesong 2 (de episodene som har blitt sluppet), men i løpet av helgens Comic Con-messe bekreftet i alle fall...

The Walking Dead til PS4 og X1 på disk den 3 juni 2014 klokken 12:14 NYHET. Skrevet av Morten Bækkelund De beryktede Playstation 4- og Xbox One-versjonene av Telltales glimrende serier The Walking Dead og The Wolf Among Us har nå blitt bekreftet. I tillegg har utvikler...