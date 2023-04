Ta en titt inn i historien til dbrand med sitt manifest

HQ

Hvis du har lurt på hvordan et selskap som dbrand ble til, og hva historien til tilbehørsorganisasjonen inkluderte, vil den nyeste Quick Look være rett opp i gaten din. Som en del av den nyeste videoen har vi fått tak i dbrand Manifesto, en 100-siders kunstnerisk bok som går gjennom selskapets historie.

Denne boken spenner over 8121 ord, inkludert 115 bilder, 99 matrisestrekkoder og veier 2566 gram, og er perfekt for salongbordet til dbrand-entusiaster, og for å se hvordan den former seg, kan du se den i all sin prakt i den siste Quick Look nedenfor.