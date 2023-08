Ta en titt på den første traileren til nyinnspillingen av Spy Kids.

HQ

Netflix har sluppet en første titt på den nye Spy Kids-rebooten Spy Kids: Armageddon. Filmen har premiere 22. september i år.

I likhet med den første Spy Kids-filmen ser det ut til at premisset for Spy Kids: Armageddon vil handle om at barna (spilt av Everly Carganilla og Connor Esterson) skal redde foreldrene sine fra en skurk. Robert Rodriguez, som regisserte originalfilmene, står også bak denne filmen.

Zachary Levi og Gina Rodriguez skal spille foreldrene, som blir tatt til fange av en ond spillutvikler som har laget et datavirus som gir ham kontroll over all teknologi. Høres utrolig cheesy ut, men det er de andre Spy Kids-filmene også, og de klarer likevel å være morsomme nok.

Se traileren nedenfor: