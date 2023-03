Ta en titt på den gule iPhone 14 Plus

HQ

Apple har laget en rekke forskjellige fargealternativer for iPhones gjennom årene, men som en del av den nyeste iterasjonen av enheten, iPhone 14, har tech-giganten lansert en ny farge. Og denne er mildt sagt iøynefallende.

Den kommer i knallgult, og vi har fått tak i denne nye versjonen av iPhone 14 Plus, som er i fokus i vår nyeste episode av Quick Look. Husk å sjekke ut videoen nedenfor for å se om denne fargen er noe for deg.