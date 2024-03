Ta en titt på en hel scene fra Fallout-serien

HQ

Vi vet at vi ikke er de eneste som synes Lisa Joys og Jonathan Nolans kommende Fallout-serie ser veldig bra ut, men så langt har vi basert inntrykkene våre mest på korte utdrag fra fartsfylte trailere.

Nå har vi fått se en hel scene, der Ella Purnells Vault Dweller Lucy er i kamp mot Walton Goggins' The Ghoul... foran en Brotherhood of Steel-soldat. La oss bare si at det fort går vilt for seg ettersom Lucy vet svært lite om verden utenfor hvelvet, og det viser også at vi kan vente oss noe av den satiren Fallout-spillene er kjent for.

Fallout har premiere 12. april på Amazon Prime. Se hele scenen nedenfor.