Ta en titt på en helt ny Monkey Island-dokumentar

HQ

Hver gang noen lager en liste over "tidenes beste spill" kan du være ganske sikker på å finne et Monkey Island-spill der, vanligvis The Secret of Monkey Island eller Monkey Island 2: LeChuck's Revenge. Disse klassikerne fra tidlig 90-tall ble skapt av de legendariske utviklerne Ron Gilbert, Tim Schafer og Dave Grossman.

Videospillindustrien på den tiden var svært annerledes enn den er i dag, og nå har Noclip sluppet en splitter ny dokumentar om seriens lange reise, med fokus på comebacket med Return to Monkey Island i 2022. De opprinnelige skaperne blir intervjuet, og her er det mye å glede seg over for fans av serien.

Lag litt popcorn, ta en iskald Dr. Pepper og nyt over 90 velproduserte minutter med Monkey Island nedenfor.