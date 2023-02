Ta en titt på Joaquin Phoenix og Lady Gaga i Joker: Folie à Deux

Det første bildet av Joaquin Phoenix Joker og Lady Gagas Harley Quinn har dukket opp. Det viser oss ikke mye, men vi får se den ikoniske Joker-sminken Phoenix hadde på seg i den første filmen.

Det ser ut til at Gagas karakter kanskje ikke har omfavnet Harley Quinn-personaen fullt ut, men det er vanskelig å si sikkert på grunn av at dette bare er et første blikk. Filmen skal slippes neste år, og vil være en musikal som i stor grad fokuserer på Gagas skildring av Harley Quinn.

Phoenix Joker-univers virker i stor grad skilt fra de andre DC-prosjektene som for tiden er i arbeid, og det har derfor hatt litt mer kreativ frihet. Som vi så i Joker fra 2019, blir Phoenix i stor grad fremstilt som hovedpersonen i den historien, til tross for at karakteren ofte blir assosiert med skurk.

Med Harley Quinn som kommer inn i miksen denne gangen, kan vi forestille oss Joker: Folie à Deux vil ta en mer romantisk vending. Selv om det med tanke på at det dreier seg om Joker og Harley Quinn, kommer dette ikke til å være din tradisjonelle romantikkhistorie.