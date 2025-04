Ta en titt på Julia Garner som Silver Surfer i den nye The Fantastic Four: First Steps traileren

HQ

Den nyeste traileren for The Fantastic Four: First Steps har kommet, og gir oss en ny titt på handlingen i den kommende superheltfilmen.

Det ser ut til at filmen i stor grad tar til etter hendelsene som gjorde at Fantastic Four fikk sine superkrefter, og de er kjent over hele verden for sitt dristige oppdrag i verdensrommet. Det ser imidlertid ut til at det oppdraget kan ha fått feil type oppmerksomhet for jorden, da Julia Garners Silver Surfer ankommer.

Hun erklærer at planeten er dødsmerket, og drar deretter. Med De fire fantastiske som de eneste heltene som kan forsvare jorden mot Galactus' truende undergang, må de på en eller annen måte finne en måte å beseire fyren som spiser planeter for moro skyld.

Sjekk ut all handlingen i den nye traileren nedenfor. The Fantastic Four: First Steps kommer på kino den 25. juli.