Ta en titt på Keychron Q1 Pro

Vi tar en titt på en god del tastaturer som en del av vår Quick Look videoserie, og vi utvider det nå ytterligere. For i den nyeste utgaven av showet har vi fått tak i Keychron Q1 Pro, som er et tilpassbart mekanisk tastatur som bruker Keychron K Pro-brytere for å sikre en responsiv opplevelse.

Tilgjengelig i en rekke fargealternativer, for å se om dette tastaturet er et du bør sette på radaren din, sørg for å få med deg den nyeste episoden av Quick Look nedenfor, der vår egen Magnus deler noen tanker og fakta om enheten.