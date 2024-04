Ta en titt på Kraken Priestess fra det fantastiske 2XKO

HQ

Det er fem lange år siden Riot Games annonserte Project L, og i år får vi endelig en skikkelig titt på det når EVO Japan går av stabelen 27. april. Spillet har endelig fått en ordentlig tittel og kommer til å hete 2XKO, og er fylt med League of Legends Champions å kjempe med og mot.

Nå har en av dem fått en grundig og helt fantastisk introduksjonsvideo fylt med gameplay, som avslører at dette blir en seriøs utfordrer til Street Fighter 6, Mortal Kombat 1 og Tekken 8. Karakteren er Illaoi, Kraken Preistess, og hun beskrives slik i pressemeldingen :

"Som profet for Nagakabouros, den store Kraken, krever Illaois tro at hun tar kontroll over sin egen skjebne ved alltid å bevege seg fremover. Hun bruker et gyllent totem for å teste motstandernes vilje og påkaller tentakler som kjemper ved hennes side.

I 2XKO er Illaoi en slagkraftig juggernaut som overvelder fiender med et press som er like urokkelig som troen hennes. Hun er opptatt av å få inn store treff og gjøre stor skade. Deretter bruker hun tentakler til å låse motstanderen fast og sette i gang ukontrollerte kombinasjoner."

Ta en titt på videoen nedenfor av dette ekstremt flotte free-to-play-kampspillet, som lanseres neste år til PC, PlayStation og Xbox.