Ta en titt på Motorolas nyeste flaggskip i den siste episoden av Quick Look.

Vi har testet og delt våre tanker om utallige nye smarttelefonmodeller og -versjoner opp gjennom årene som en del av vår videoserie Quick Look, og dette fortsetter i vår nyeste episode.

Vi har fått tak i Motorolas Edge 50 Pro, som er smarttelefonprodusentens nye, store og kraftige satsing med en ny Snapdragon 7 Gen 3 CPU, en pOLED-skjerm, et batteri på 4500 mAh som kan hurtiglades, et bredere utvalg av kameraer og et utvalg av Pantone-farger.

Det sier seg selv at det er mye å sette pris på her, og du kan lære mer om enheten og vår egen Magnus' meninger om den ved å se den siste episoden av Quick Look nedenfor.