Ta en titt på Ring Brothers Sema-bygget, Kingpin Mustang

De Texas-baserte, prisbelønte spesialbyggerne Ring Brothers ankom selvfølgelig til Sema 2025 i Las Vegas med et helt nytt bygg, og i år er det en fullstendig ombygd og redesignet Ford Mustang Mach 1 fra 1969 med et karosseri i karbonfiber og en spesialbygd unibody med dobbel wishbone-oppheng og Fox RS coilovers for bedre kjøreegenskaper. Den yter drøyt 800 hestekrefter fra en Whipple-superladet Wegner Motorsports 5,0-liters Coyote-motor, og girkassen er en Bowler sekstrinns racingversjon.

Top Gear Magazine:

"KINGPIN er en Mustang Mach 1 fra 1969, og resultatet av over 5500 timer med nitid arbeid. Dens bankende hjerte er en Wegner Motorsports 5,0-liters Coyote V8 komplett med en Whipple kompressor som produserer over 800 hestekrefter, som sender disse hestekreftene til bakhjulene via en Bowler Transmissions Carbon Edition sekstrinns manuell girkasse. Høres sunt nok ut for oss, men for å advare John Wick om at hans død er nært forestående - for John Wick må dø - har den også fått spesialproduserte topplokk og et Flowmaster Super 44 Series eksossystem i rustfritt stål."