Ta en titt på Smite sin siste gud i aksjon.

Da Hi-Rez Studios og Titan Forge annonserte Smite 2, avslørte de også at Smite ikke kommer til å forsvinne, men at det vil inneholde mindre nytt innhold, blant annet ingen nye guder etter at den 130. guden har gjort sin ankomst. Akkurat denne karakteren er kjent som Nut, og hun er en egyptisk jeger som kommer til å gjøre sin ankomst i tredjepersons MOBA allerede i neste uke.

Nå som Nut snart er her, har spilltraileren for figuren blitt sluppet, og viser henne i aksjon. I tillegg til at vi får se modellen hennes i full figur og høre Lore Lady legge stemme til figuren, får vi også se himmelgudinnens evner.

Ut fra traileren å dømme, vil hun ha et tredelt linjeangrep, en blinkende bevegelsesevne som skyter ut prosjektiler som angriper fienden, en skadeevne med områdeeffekt og en enorm ultimate evne med områdeeffekt som ser ut til å få Nut til å slippe himmelen ned på fiendene sine.

Du kan se traileren nedenfor og spille Nut på Smite den 20. februar 2024.