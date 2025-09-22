Ta en tur gjennom Battlefield sin historie for å bli klar til lanseringen av Battlefield 6

Dagene tikker av gårde til Battlefield 6 kommer til PC, PS5 og Xbox Series X/S den 10. oktober. Om mindre enn en måned vil spillere kunne strømme til neste kapittel i den elskede skytespillserien for å oppleve den etterlengtede sjette hovednummererte delen, og for å markere den anledningen har vi sett tilbake på Battlefield som en franchise gjennom historien.

I en spesiell video ser vi tilbake på seriens opprinnelse, og setter søkelyset på hvordan Battlefield startet og jevnt utviklet og endret seg gjennom årene, noe som til slutt førte til Battlefield 6. Helt tilbake til 2002 starter vi med Battlefield 1942, før vi deretter fokuserer på de forskjellige store påfølgende kapitlene, og fremhever hva som gjorde dem spesielle og hvordan de itererte videre på det fansen begynte å sette pris på ved serien gang på gang.

Enten det er det elskede Battlefield: Bad Company 2, det revolusjonerende Battlefield 3, det uortodokse Battlefield Hardline, det barske Battlefield 1 eller det mer futuristiske Battlefield 2042 setter vi søkelyset på mange av de forskjellige kapitlene i serien, før vi avslutter med det kommende Battlefield 6.

Sjekk ut hele videoen nedenfor for å ta en tur gjennom Battlefield-historien for å forberede deg på ankomsten av Battlefield 6 på PC, PS5 og Xbox Series X/S den 10. oktober.