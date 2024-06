Ta en tur i Disneys nye The Princess and the Frog-attraksjon

HQ

Å ta en tur til Disney World er ikke alltid det enkleste å arrangere verken økonomisk eller logistisk, så denne nyeste videoen fra Walt Disney World utvilsomt interessant for mange.

Senere denne måneden, den 28. juni, åpner Tiana's Bayou Adventure i Walt Disney World og erstatter den tidligere så kjære Splash Mountain. Attraksjonen er basert på The Princess and the Frog og tar passasjerene med på en "reise gjennom en glitrende bayou mens de forbereder seg på en livlig feiring under Mardi Gras-sesongen."

Vi er blitt fortalt at forlystelsen også vil inkludere kjente fjes, som prinsesse Tiana og den jazzelskende alligatoren Louis, og nå som forlystelsen snart åpner, og i Disneyland senere i år, har det kommet en ny video som lar fansen få et førstepersonsperspektiv av å hoppe på attraksjonen.

Kommer du til å ta turen til Disney World for å kjøre attraksjonen?