Ta et bad med hvem du vil, hvor ofte du vil i Hades IIs nye oppdatering

Hades IIs andre oppdatering etter lanseringen, og den første store oppdateringen som ble gitt ut etter lanseringen på Xbox og PlayStation, er her. Det er en ganske stor oppdatering, som legger til mer historieinnhold, forventede buffs og nerfs, samt noen ekstra detaljer som kan bringe spillere som har fullført spillet tilbake til Camp at the Crossroads.

I høydepunktene ser vi umiddelbart at vi nå har fått to nye mellomsekvenser lagt til i spillet, knyttet til profetiene for Odysseus og Arachne, som får en ekstra scene når de er avsluttet. Dessuten kan du nå gi karakterer Badesalt, Twin Lures eller Ambrosia i gave på ubestemt tid ved veikryssene, og i noen utvalgte tilfeller får du nye dialogscener med dem.

Hvis du er i Hades II like mye for romantikken som for rogueliten, har den nye oppdateringen en velsignelse for deg, ettersom den gjør det mulig for "karakterer som Melinoë kan ha ikke-platonske forhold til" å "vise interesse for å fortsette å ha slike forhold." Det er mye mer å oppdage for spillerne også, for eksempel alternative former for dyrevenner, dekorative gjenstander på treningsområdet og ekstra overraskelser.

Hvis du vil grave gjennom alle buffs og nerfs til Olympian Boons, Aspects of the Nocturnal Arms og mer, kan du sjekke ut de fullstendige oppdateringsnotatene her.