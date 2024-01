Ta et skritt i retning av en sunnere livsstil med Withings Body Scan.

HQ

Hvis du har lyst til å gjøre en større innsats for å forbedre helsen og livsstilen din, kan den nyeste dingsen fra Withings være den perfekte enheten for deg. Denne dingsen, som går under navnet Body Scan, er en helsestasjon som er designet for å kunne spore kroppens systemer og funksjoner, slik at du kan finne ut hva som er det riktige neste skrittet for å forbedre livsstilen din.

Med systemer som kan levere presis vektinformasjon, hjertehelsedata, spore nerveaktivitet og mye mer, er Body Scan en allsidig helseteknologi. Hvis du vil vite mer om dingsen, kan du se den siste episoden av Quick Look nedenfor, der vår egen Magnus deler noen fakta og tanker om Body Scan.