Ta innlevelsen din i sim-racing til nye høyder med Fanatec-produkter

Hva kreves for å ta sim-racing-opplevelsen til neste nivå? Det enkle svaret er Fanatec-maskinvare. Ettersom racingspill fortsetter å bli stadig mer realistiske er det viktigere enn noen gang å ha de riktige verktøyene for jobben for å sikre at sim-racing-opplevelsen din er så ekte og autentisk som mulig.

Det er derfor vi har slått oss sammen med Fanatec for å ta en titt på flere produkter fra produsenten av sim-racing-periferiutstyr. Mellom Gran Turismo DD Extreme-racerhjulet og Clubsport DD+-motoren som kombineres for detaljert krafttilbakemelding som etterligner virkelige vibrasjoner og lar deg føle hver eneste stein på veibanen, alt til DD Shaft Extension for enkel installasjon, og CSL-pedalene som bruker magnetiske sensorer for å ligne virkelige pedaler også.

Med all denne kvalitetsteknologien i tankene, sjekk ut videoen nedenfor for å se hvordan Fanatec-maskinvare kan bidra til å ta sim-racing-opplevelsen til neste nivå.