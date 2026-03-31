Ta med Borderlands 4s hovedskurk hjem i et nytt oljetrykk, hvor inntektene går til veldedighet

HQ

Du elsker ham kanskje ikke, og du synes kanskje at han er mer hensynsløs enn sjarmerende som Handsome Jack fra seriens fortid, men det er vanskelig å nekte for at Borderlands 4s hovedskurk The Timekeeper skiller seg ut. Som en gyllen gallionsfigur for planeten Kairos virker han nå enda mer luksuriøs, ettersom han har et offisielt portrett håndmalt av kunstneren Erik Thor Sandberg.

Gearbox, som ble annonsert på PAX East i forrige uke, selger utskrifter av dette portrettet av Timekeeper, som er tilgjengelig for kjøp via Gamestop. Alle inntektene går til Stack Up, en veldedig organisasjon som fokuserer på å fremme positiv mental helse og bekjempe selvmord blant veteraner gjennom spill og alt som har med nerder å gjøre.

Utskriftene vil bli sendt den 25. mai, og koster $ 50 hvis du ønsker å kjøpe en. Det virker litt vanskelig å få tak i dem utenlands, så kanskje dette er mer for et USA-basert publikum. Men hvis du vil ha et portrett som The Timekeeper helt sikkert ville hatt av seg selv i hjemmet sitt, kan du nå gjøre det. I tillegg hjelper du en god sak. Win win!