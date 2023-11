Ta med deg bass overalt med Ultimate Ears Epicboom-høyttaler

HQ

I dag finnes det mange alternativer på markedet for alle som ønsker å kjøpe en høyttaler som de kan bruke når de er ute og går. Listen er lang, fra Marshalls egen serie til JBL-enheter og mindre Sonos-alternativer, for å nevne noen. I denne samlingen finner vi nå en høyttaler som er designet for å gi 360-graders romlig lyd med stor bass, en høyttaler som heter Epicboom og er produsert av Ultimate Ears.

Epicboom har lang batterilevetid, kan kobles til andre høyttalere for en festlignende effekt og er til og med beskyttet mot vann, støv og fall med en IP67-klassifisering.

For å finne ut om denne høyttaleren er noe for deg, kan du ta en titt på den siste episoden av Quick Look nedenfor, der vår egen Magnus deler massevis av tanker og meninger om Epicboom.