Ta mobilspillingen til et nytt nivå med Backbone One

Backbone lanserer spillplattformen sin i Norge, noe som markerer en viktig milepæl for selskapet. Backbone er kjent for å tilby strømming og kjernespill på mobile enheter, og deres tjenester og produkter er nå tilgjengelige for norske gamere.

Siden lanseringen av deres første produkt, Backbone One-kontrolleren og appen for iOS, i 2021, har selskapet oppnådd betydelige suksesser. De har etablert viktige strategiske partnerskap med store aktører som PlayStation, Xbox og Discord. Backbone One-kontrolleren har også blitt det mestselgende produktet i sin kategori på Amazon. Nylig har de lansert Backbone One-kontrolleren samt appen for Android-enheter også.

Backbone tilbyr et imponerende økosystem der spillinnhold og tjenester er tilgjengelige på én enhet, nemlig mobilen din. Ved å koble telefonen til Backbone One-kontrolleren, kan spillere enkelt og raskt spille spill fra App Store og Apple Arcade. De kan også strømme spill gjennom skyspilltjenester som Xbox Game Pass og Nvidia Geforce Now, samt spille Xbox Series-, PlayStation- og Steam-spill hvor som helst gjennom Remote Play.

Gründer og administrerende direktør i Backbone, Maneet Khaira, uttalte at selskapet ble grunnlagt med et mål om å forbedre spillopplevelsen for alle, uansett hvor de befinner seg. Khaira sammenlikner Backbone med musikk- og TV-strømmetjenester som Sonos og Roku, og hevder at de forener alle spillstrømmetjenester og kjernespillopplevelser på mobile enheter.

Backbone One-kontrolleren kan kjøpes til en veiledende pris på 1 399 kr hos utvalgte forhandlere. Nye abonnenter vil motta et gratis prøveabonnement på Backbone+ samt ekstra fordeler, inkludert en måned med Xbox Game Pass Ultimate, ved kjøp av Backbone One. For mer informasjon om Backbone, besøk deres nettside.

Backbone One nøkkelfunksjoner:





Spill et hvilket som helst spill som støtter kontrollere



Sammenleggbar og kompakt design



Tilkobling med lav latens



3,5 mm hodetelefonkontakt



Pass-through-lading



Backbone One App for iOS og Android



Ta spillklipp og skjermbilder



Xbox Edition