Ta opp eventyrene dine uten problemer med Peak Designs reisestativ

Alle som reiser med kamera, vet hvor tungvint det kan være å slepe med seg et stativ overalt. Heldigvis har folkene på Peak Design tatt på seg oppgaven med å lage et stativ som har alle de viktigste og mest nødvendige funksjonene, men i en ramme som kan være like kompakt som en vannflaske.

Dette nyttige verktøyet, kjent som Travel Tripod, veier så lite som 1,27 kg, men har likevel fem benseksjoner som gir en ståhøyde på 130,2 cm. Det sier seg selv at allsidighet er det viktigste med dette verktøyet, så for å finne ut om dette er stativet for deg, bør du se den siste episoden av Quick Look nedenfor, der vår egen Magnus deler en rekke fakta og tanker om stativet.