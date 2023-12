Ta opptak med presisjon med DJI Osmo Pocket 3

HQ

Hvis du liker å filme i bevegelse, men er lei av å få videoen ødelagt av vaklende film, har DJI kanskje løsningen på dine problemer. For DJI Osmo Pocket 3 er et kamerasystem som bruker et mekanisk stabiliseringsoppsett med tre akser og en rekke intelligente tilleggsfunksjoner for å sikre at opptakene dine (som kan tas i 4K/120 bilder i sekundet) blir glatte som is.

Med en kompakt profil, muligheten til å filme i sakte film og i svakt lys, og en roterbar skjerm, har DJI Osmo Pocket 3 en mengde unike funksjoner. Hvis du vil vite mer om dem og finne ut om dette er kamerasystemet for deg, kan du sjekke ut den nyeste episoden av Quick Look nedenfor, der Magnus deler massevis av fakta og tanker om enheten.