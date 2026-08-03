Tadej Pogačar bekrefter at han vender tilbake til La Vuelta a España etter syv år

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UAE Team Emirates har bekreftet noe som vil begeistre noen fans, skuffe andre og sikkert skremme alle syklister: Tadej Pogačar skal delta i La Vuelta a España i år. Det blir hans andre deltakelse i den spanske Grand Touren, etter syv år.

Det var nettopp i La Vuelta 2019 at den 20 år gamle Pogačar ble kjent over hele verden: en relativt ukjent syklist, uten erfaring fra de lange, tre uker lange løpene, vant tre etapper, sikret seg den hvite trøyen som beste unge syklist og endte på tredjeplass sammenlagt, bak Primož Roglič og Alejandro Valverde.

10 måneder senere vant Pogačar sin første av fem Tour de France-seire, og siden den gang har han dominert sporten, vunnet nesten alle ritt, inkludert verdensmesterskapet, fire av de fem «monumentene» – noen av dem flere ganger – og regnes nå av mange som en av tidenes beste syklister.

I fjor innrømmet han at han følte seg for sliten etter Tour de France, så han gikk glipp av La Vuelta igjen, men i år blir det hans store comeback i Spania, i et ritt som starter 22. august, nærmere bestemt med en tempoetappe i Monaco, der den slovenske syklisten bor. Hans tilstedeværelse vil føles som en kald dusj for mange ryttere, vel vitende om at Pogačar alltid er favoritt i ethvert ritt han deltar i...