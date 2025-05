Tadsjikistan fjerner straffeansvaret for å like ekstremistiske innlegg Ny lovgivning fjerner straffeansvaret for å like ekstremistisk innhold på nettet.

HQ Siste nytt om Tadsjikistan . Vi vet nå at det asiatiske landet har avkriminalisert det å like innlegg på sosiale medier som myndighetene anser som ekstremistiske, inkludert innlegg som fremmer terrorisme eller alvorlig kriminalitet. Tiltaket kommer etter flere år med straffeforfølgelse, der over 1 500 personer har blitt fengslet for å ha delt opposisjonsrelatert innhold på nettet. Denne endringen kommer samtidig som landet sliter med sikkerhetsproblemer, blant annet militante angrep knyttet til grupper som IS. Danghara, Tadsjikistan 25. august 2018: Dåpsplass i utkanten av Pamir Highway for syklister som ble drept i et terrorangrep 1. august 2018 // Shutterstock