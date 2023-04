Taika Waititi gjør narr av seg selv i Next Goal Wins-traileren.

Taika Waititi er virkelig en handelsvare i Hollywood i disse dager. Skuespilleren/regissøren er absolutt overalt, det være seg i indie-rommet eller i megablockbustere Marvel og Star Wars.

Men i år forlater han nok en gang blockbuster-verdenen for en mer jordnær film, som dreier seg om en fotballtrener som har fått i oppgave å lede et beryktet forferdelig samoansk fotballag, et lag som ennå ikke har scoret et eneste mål.

Selv om filmen virker utrolig sunn og morsom, har den også mye av den Waititi-sjarmen slik det ser ut, ettersom filmskaperen til og med gjør narr av seg selv i traileren og minner seeren om at han gikk glipp av både Academy Awards og Kid's Choice Awards for Jojo Rabbit og Thor: Ragnarok.

Men du kan se disse vitsene selv i traileren til Waititi's Next Goal Wins nedenfor, og filmen har premiere 22. september 2023.