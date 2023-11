Taika Waititi: "Jeg er akkurat som han som skrev Bibelen"

HQ

Taika Waititi, som er mest kjent for sitt arbeid med What We Do in The Shadows, Jojo Rabbit og Thor: Ragnarok, har ikke hatt den beste seiersrekken i det siste. Mange MCU-fans vendte seg mot regissøren etter Thor: Love and Thunder, og han fikk en del kritikk for sin siste utgivelse, Next Goal Wins.

Filmen følger den sanne historien om det amerikanske Samoa-landslaget som prøver å kvalifisere seg til fotball-VM med en ny trener. Waititi ble kritisert for å ha endret noen av hendelsene som skjedde i virkeligheten for at de skulle passe bedre inn i filmen, men i et intervju med Insider slo han tilbake mot kritikken.

"Jeg mener, i Bibelen har de tatt ting fra virkeligheten som har skjedd, og så har de lagt til, du vet, magi. Jeg er akkurat som fyren som skrev Bibelen, bror."

Selvfølgelig er Waititi bare sarkastisk her, men det er tydelig at han står ved sine beslutninger om å lage den filmen han ville, fremfor å holde seg helt til det som virkelig skjedde. Uansett om du er Waititi-fan eller ikke, ser det ut til at han ikke kommer til å bli værende så mye lenger, for i det samme intervjuet sa han at skrivestreiken fikk ham til å føle seg pensjonert.

"Alt dette, pandemien og streiken, har bare gjort meg latere. Det har gjort at jeg aldri mer har lyst til å jobbe. Så hvis jeg gir opp, er det streikens feil. Jeg mener, jeg hadde fri for første gang på 20 år, og jeg tenkte: "Åh, det er slik pensjonisttilværelsen kan føles, jeg elsker dette!".