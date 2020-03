Taika Waititi skal lage Charlie and the Chocolate Factory-serie til Netflix

Taika Waititi gikk fra å lage en relativt obskur komedie om vampyrer på New Zealand til å bli en av Hollywoods absolutt største regissører, og nylig var han nominert til flere Oscar-priser for sin film Jojo Rabbit. Men hva er det neste han skal i gang med? Han har jo Thor: Love & Thunder, men det er også et nytt spennende prosjekt på horisonten.

Netflix har nemlig avslørt at de har inngått et samarbeid med Waititi om å lage to nye tv-serier basert på Roald Dahls verk. Begge disse seriene blir animerte, og er beregnet til hele familien.

Og begge disse seriene er faktisk basert på Charlie and the Chocolate Factory, hvor den ene blir bokens direkte fortelling, og den andre blir en original historie om Oompa-Loompaene som jobber på fabrikken.

Dahls bok ble sist filmatisert av Tim Burton, som skapte den berømte filmen med Johnny Depp som Willy Wonka.