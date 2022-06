Taika Waititis Star Wars-film er basert på helt nye karakterer

HQ

George Lucas' elskede galakse langt, langt borte kan ofte virke som et ganske lite sted hvor noen få karakterer enten møtes på veien eller allerede har et slags forhold, og nesten alt som skjer er direkte knyttet til andre kjente hendelser.

Dette er imidlertid ikke noe vi bør forvente av Taika Waititis kommende Star Wars-film. Til Total Film forklarer han at vi kan glede oss til nye karakterer og historier som står på egne ben:

"Look, I think for the 'Star Wars' universe to expand, it has to expand. I don't think that I'm any use in the 'Star Wars' universe making a film where everyone's like, 'Oh great, well that's the blueprints to the Millennium Falcon, ah that's Chewbacca's grandmother.' That all stands alone, that's great, though I would like to take something new and create some new characters and just expand the world, otherwise it feels like it's a very small story."

Høres dette ut som veien videre, eller vil du heller ha en tettere forbindelse til den Star Wars vi kjenner og elsker?