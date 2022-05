Taika Waititis Star Wars-film ser ut til å få premiere tidligere enn ventet

HQ

Vi har fundert og spekulert i hva som kommer til å skje med Star Wars-filmene en stund nå, og selv om vi vet om noen prosjekter, er det ingen konkrete detaljer og veikart for hva som skjer.

I et nytt Total Film-intervju med LucasFilm-sjefen Kathleen Kennedy avsløres det imidlertid at vi faktisk kan få se Star Wars på storskjerm allerede neste år. Dette handler om det kjente prosjektet fra Taika Waititi. Kennedy sa mer spesifikt at den kommer "Well, not 2023, but late 2023" og fortsatte "We haven't locked anything in".

Hva Waititis Star Wars-film skal handle om forblir et mysterium. Hvilken æra håper du selv på?