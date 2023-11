Taiko no Tatsujin: Drum 'n' Fun fjernes fra butikker

HQ

Nintendo-fans har bare svært kort tid på seg til å sikre seg et eksemplar av Taiko no Tatsujin: Drum 'n' Fun. Rytmespillet blir fjernet fra e-butikken på Switch og trukket fra salg i butikkene 30. november. Bandai Namco ga ut en uttalelse om dette, som du kan lese nedenfor, men ga ingen spesifikk grunn til at spillet blir fjernet fra listen.

"Takk for din kontinuerlige støtte til Taiko no Tatsujin: Drum 'n' Fun," heter det i uttalelsen. "Salget av Taiko no Tatsujin: Drum 'n' Fun til Nintendo Switch vil bli innstilt 30. november 2023 (torsdag). Vi vil gjerne uttrykke vår dyptfølte takknemlighet til alle våre kunder som har kjøpt eller spilt spillet, og vi ber om forståelse for dette. Vi ber deg også vurdere å fortsette trommegleden med Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival for Nintendo Switch."

Som Bandai Namco nevnte ovenfor, selv om dette er triste nyheter, er spillets oppfølger Tatsujin: Rhythm Festival fortsatt tilgjengelig for kjøp.