Tails blir Tails i Sonic the Hedgehog 2-filmen

Vi visste allerede at Ben Schwartz kommer tilbake som det blå lynet og at Idris Elba blir Knuckles i Sonic the Hedgehog 2, og gledelig nok viser det seg at vår kjære rev også vil oppfylle manges ønsker.

Colleen O'Shaughnessey bekrefter at det er hun som vil gi sin stemme til Miles "Tails" Prower i filmen. For de som ikke vet det er dette den samme damen vi hørte stemmen til i den siste ertende scenen i den første filmen, samt er Tails i blant annet Team Sonic Racing, Sonic Boom og en drøss med andre Sonic-prosjekter.