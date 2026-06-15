Taiwan forsøker å undergrave det kinesiske regimet ved å opprette et «sikkert» nettsted der innbyggerne kan videreformidle etterretningsinformasjon

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Den taiwanske regjeringen har i flere måneder forberedt seg på en mulig invasjon til sjøs og på land fra Kina, en nasjon som anser øya som en del av fastlands-Kina og hvis demokratisk valgte regjering er «separatistisk». Og selv om droner, missiler og militære manøvrer har intensivert seg, har den «digitale krigen» vært under oppseiling i lang tid.

Kina og Taiwan har spionert på hverandre i lang tid, men nå ser det ut til at Taiwan ønsker å ta initiativet og har, ifølge Reuters, lansert et nettsted som oppfordrer misfornøyde kinesiske borgere til å dele relevant etterretning for å støtte taiwanske styrker. Nettstedet er selvfølgelig blokkert fra vanlige søkemotorer i Kina, men kinesiske borgere er vant til å bruke VPN-er for å få tilgang til internett uten myndighetsrestriksjoner og for å bruke vestlige nettsteder og søkemotorer.

Taiwan følger dermed eksemplet fra andre land som USA, Storbritannia og Israel i å søke å «diversifisere sine etterretningskilder». Kina har på sin side lansert en e-postadresse i 2024 hvor taiwanske borgere kan rapportere om forbrytelser begått av «Taipei-separatister».