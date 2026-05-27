Taiwan går forbi India og blir verdens femte største aksjemarked

Selv om Taiwan har i underkant av 24 millioner innbyggere, er landet utrolig innflytelsesrikt, kanskje først og fremst på grunn av sin høyteknologiske produksjonsindustri. Sammenlignet med Indias 1,5 milliarder innbyggere er landet knapt sammenlignbart i størrelse, men hvor vellykket Taiwan er, blir veldig tydelig når man ser det gjennom andre briller.

Bloomberg rapporterer nå at aksjemarkedet i dette lille landet faktisk har klart å overgå det indiske markedet i verdi, noe som gjør Taiwan til hjemsted for verdens femte høyest verdsatte aksjemarked. Ikke dårlig for et land med i underkant av 24 millioner innbyggere som er under konstant press fra Kina. Her er den nåværende topp 5:



Taiwan

Hong Kong

Japan

Kina

USA

