Taiwan gjennomfører storstilt øvelse for å simulere kinesisk invasjon

Siste nytt om Kina og Taiwan . Taiwan skal neste uke gjennomføre militære og sivile forsvarsøvelser for å simulere en fullskala blokade og invasjon fra Kina, etter at presidenten på tirsdag advarte om at øya allerede står overfor Kinas "krig uten kruttrøyk".

"Det er imidlertid ingen grunn til bekymring, for Taiwan er et resultat av det taiwanske folkets mot, overbevisning og handling når det gjelder å kjempe seg gjennom utfordringer, og det taiwanske folkets samhold og motstandskraft har blitt demonstrert", la han til.

Den ti dager lange operasjonen, som er den mest omfattende av sitt slag så langt, gjenspeiler en økende bekymring for vedvarende press fra Beijing. President Lai Ching-te har advart om at øya allerede står overfor en ny form for krigføring, preget av desinformasjon og cyberangrep.