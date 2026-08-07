Taiwan simulerer militære scenarier under de årlige Han Kuang-øvelsene

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Denne uken startet Taiwan sine årlige Han Kuang-krigsøvelser. Øvelsene varer i ti dager, og siden 1984 har de forberedt de væpnede styrkene i Taiwan, Penghu, Kinmen og Matsu på å være kampklare i tilfelle et angrep.

I hvert fall siden 2017 har øvelsene vært fullstendig tospråklige, med deltakere som snakker både mandarin og engelsk. Under årets øvelse har Taiwan satt inn sine franske Mirage-jagerfly, og vist hvordan flyene raskt kan bevæpnes på nytt og være tilbake i luften i hurtige omstillingsøvelser, dersom landet skulle komme i konflikt med Kina (via Reuters).

Kina, som hevder at Taiwan er en del av sitt territorium, har trappet opp presset ved den taiwanske grensen. Landet har lovet å gjenerobre området og bringe det under kontroll, om nødvendig med makt.