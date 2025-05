Takahisa Taura forlater PlatinumGames for å grunnlegge sitt eget studio

HQ

Det har ikke vært en god tid for det japanske studioet PlatinumGames. Etter at en av de viktigste kreatørene, Hideki Kamiya, forlot studioet, har mange flere hoppet av, og det ser ut til at studioet kan få alvorlige problemer med å komme seg på beina igjen. Nå slutter Takahisa Taura, regissør av Astral Chain og designer av NieR: Automata i samarbeid med Square Enix.

Som rapportert av Stealth40k på deres X-konto, ser det ut til at regissøren allerede har grunnlagt et nytt studio kalt Eel Game Studio med en endring av plassering fra PlatinumGames. Alt ser ut til å peke på at Tauras avgang er motivert av samme grunn som Kamiyas, forskjeller mellom ledelsen og de kreative.

Det gjenstår å se om de kan gjenskape suksessen de en gang oppnådde med PlatinumGames.