Take-Two advarer om anmelderbombing som fører til tap av inntekter

Take-Two har advart i en nylig SEC-arkivering om at anmeldelsesbombing eller en stor mengde negative anmeldelser ikke bare kan gjøre det vanskelig for spillere å finne et av utgiverens spill, men at det også kan føre til tap av inntekter.

Et veldig gress er grønt ta, men det er interessant å se en så stor utgiver legge merke til gjennomgangsbombing. I SEC-arkiveringen (takk, Game File) ser vi følgende sitat:

"Å oppnå og opprettholde høye rangeringer av spillene våre på tredjepartsplattformene vi opererer på er viktige, da de hjelper spillerne til å finne spillene våre. Hvis rangeringene av noen av spillene våre synker, eller hvis vi mottar betydelige negative anmeldelser som resulterer i en nedgang i rangeringene våre, kan det bli vanskeligere for spillere å finne eller anbefale spillene våre. I tillegg kan vi bli utsatt for negative anmeldelseskampanjer eller ærekrenkelseskampanjer som har til hensikt å skade rangeringene våre. En slik nedgang kan føre til tap av spillere og inntekter, ekstra reklame- og markedsføringskostnader og skade omdømmet vårt."

Take-Two har et fantastisk år i 2025, med Grand Theft Auto VI endelig (og forhåpentligvis) utgitt. Selv om vi er ganske sikre på at anmelderbombing ikke ville forekomme med noe så populært som GTA, vet man aldri nå for tiden.