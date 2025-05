Take-Two CEO forklarer Grand Theft Auto VI forsinkelse, sier det ikke er så lenge som vi tror

HQ

2025 så ut til å bli et monsterår for utgiveren Take-Two Interactive. Civilization VII, Mafia: The Old Country, Borderlands 4 og Grand Theft Auto VI? Det høres for godt ut til å være sant, og det var det også, da det siste spillet på listen ble forsinket til 2026 i stedet.

Take-Two-sjef Strauss Zelnick ser imidlertid ikke ut til å vurdere forsinkelsen for mye av et slag. I et intervju med VentureBeat forklarte Zelnick hvorfor spillet ble forsinket. "Vi søker hele tiden perfeksjon her på Take-Two. Generelt og spesifikt krever Rockstar Games noen ganger mer tid. I dette tilfellet for å levere dette banebrytende prosjektet på det nivået som fansen krever, " sa han.

Forsinkelsen så ut til å være ganske stor på den tiden, ettersom vi hadde forventet spillet i høst i år og nå ser på slutten av våren 2026. Zelnick sa imidlertid at forsinkelsen tilsynelatende er en som skyver spillets utgivelse tilbake med mindre enn seks måneder.

På spørsmål om hvorfor den nye datoen var så spesifikk, svarte Zelnick med å si at vanligvis når Take-Two kunngjør en bestemt dato, holder de seg til den. Åpenbart, hvis det er noe spill som ikke kommer til å spille etter disse reglene, er det Grand Theft Auto VI, så vi må vente og se om det nå lander i mai.

Grand Theft Auto VI er satt til å slippes 26. mai 2026 for PS5 og Xbox Series X / S.