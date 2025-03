Take-Two CEO sier Grand Theft Auto VI utgivelsesdato vil ikke bli avslørt før nærmere lansering

HQ

Foruten den ene traileren vi fikk for å avslutte 2023, har vi ikke hørt noe offisielt på Grand Theft Auto VI foruten de stadige påminnelsene om at det er ment å komme i år. Uten en ny trailer eller kunngjøring av utgivelsesdato begynner imidlertid noen fans håp å vakle.

Ifølge Strauss Zelnick, Take-Twos administrerende direktør, ser alt dette ut til å være en del av planen, for å skape mest mulig forventning. I en samtale med Bloomberg forklarte Zelnick at det ikke er noen utgivelsesdato eller ny trailer fordi Rockstar og Take-Two ønsker å "opprettholde forventning og spenning."

"Vi har funnet ut at det er bedre å levere markedsføringsmateriell relativt nær lanseringsvinduet ... det er det vi prøver å gjøre", sier han.

Så den første traileren som var nesten to år unna utgivelsen, kan bare ha eksistert for å bekrefte at spillet er ekte. Det kan være at Zelnick dekker over branner bak kulissene når Rockstar krypterer for å få spillet ut i år eller bestemmer seg for å utsette det til neste, men kanskje dette bare er måten markedsføring gjøres nå på Take-Two. Tross alt, hvis du gir folk for mye for tidlig, kan de tro at de har sett alt måneder før et spill lanseres.