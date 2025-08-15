Take-Two CEO sier GTA VI er svært usannsynlig å bli forsinket igjen

HQ

Grand Theft Auto VI GTA VI vil være en så viktig lansering for hele bransjen at spillene aktivt beveger seg rundt mai. Men kan spillet til slutt bli forsinket igjen? Det er ekstremt vanskelig å spå, men Take-Two-sjef Strauss Zelnick mener at Rockstar har fått god tid til å sikre at spillet er i toppform når vi når 26. mai 2026.

I et intervju med CNBC sier han dette om muligheten for en ny forsinkelse :

"Min overbevisning er veldig, veldig høy, åpenbart. Rockstar har mange andre ting på gang, men dette er selvfølgelig det primære fokuset."

Fansen har forresten fokusert mye på det faktum at de har "andre ting på gang", noe som tyder på at det er andre prosjekter i enten forproduksjon eller til og med full produksjon.

Hva tror du er det som foregår her?