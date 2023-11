Take-Two saksøkes på grunn av mikrotransaksjoner i NBA 2K

HQ

Take-Two Interactive er ikke ukjent med beskyldninger om grådige mikrotransaksjoner, men det får sjelden reelle konsekvenser for andre enn sinte spillere som fortsatt kjøper utgiverens spill hvert år.

Men av og til er det noen som får nok, og det har nå skjedd, for Take-Two har blitt saksøkt på grunn av mikrotransaksjonene i NBA 2K-serien. Axios melder at anklagen er "tyveri", ettersom den virtuelle valutaen du kjøper til spillene i praksis blir stjålet fra deg når serverne stenges - noe som vanligvis skjer altfor raskt. Og som kjent er det ikke mulig å flytte gammel valuta til neste spill, til tross for at det ville vært en enkel løsning.

Denne praksisen kalles nå "urettferdig, ulovlig og grådig" i gruppesøksmålet som ble innlevert til en føderal domstol i California for noen dager siden, og Take-Two har ikke kommentert søksmålet ennå. Vi følger saken og kommer tilbake med mer informasjon om hvordan saken utvikler seg.