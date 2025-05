Take-Two-sjef forklarer hvorfor han nektet å spille Grand Theft Auto VI

HQ

Når det snakkes om ledere eller dresser i forbindelse med spill, er det ofte en idé om at folk uten særlig erfaring kaster seg rundt og tar avgjørelser som burde overlates til de kreative. Ifølge Take-Two-sjef Strauss Zelnick er det imidlertid det siste han ønsker å gjøre.

I en samtale med CNBC (via GamesRadar) avslørte Zelnick at han hadde blitt tilbudt sjansen til å spille Grand Theft Auto VI, men takket nei. "Jeg er ikke en gamer, ikke mye - jeg spiller ikke videospill, jeg er ikke sjefsforbrukeren," sa han.

"Jeg tror det er en tabbe å være sjefskonsument i underholdningsbransjen som administrerende direktør", fortsatte han. "Jeg var ikke sjefskonsument i filmbransjen eller TV-bransjen eller musikkbransjen, selv om jeg absolutt kunne lese et manus og definitivt elsker musikk ... men det er ikke min rolle."

Zelnick forklarte at han ser på rollen sin som en der han må "tiltrekke seg, beholde og motivere de beste talentene i bransjen, og deretter komme seg ut av veien for dem."

Det virker som en rettferdig tilnærming, en som vi kan forestille oss at Zelnick også må ta opp fordi det rett og slett er for mange spill under 2K-banneret til at han på noen måte kan være involvert i dem alle.

Grand Theft Auto VI er satt til å slippe 26. mai 2026 for Xbox Series X / S og PS5.