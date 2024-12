Take-Two-sjef: "Grand Theft Auto VI er verdt å vente på"

HQ

Strauss Zelnick, administrerende direktør i Take-Two Interactive (Rockstar Games' morselskap), snakket i et intervju med YouTuber Conner Mather om Grand Theft Auto VI, forventninger og ventetid.

"Teamene våre er fokusert på det nye som du ikke engang har tenkt på. Du trodde du forventet denne tingen, men dette er mye større, mye bedre, mer spennende og vakrere enn du kunne ha tenkt deg, " sa Zelnick.

Det er mer enn et år siden den første og eneste Grand Theft Auto VI -traileren ble lagt ut på internett - og siden da har det vært veldig stille rundt spillet. Traileren har for øyeblikket 228 millioner visninger, over 950 000 kommentarer og 11 millioner likes.

Zelnick forstår at ventetiden kan være vanskelig, men at teamet vil "vente på at en tittel skal være klar" før de publiserer den. Han legger også til at det vil være "ekstraordinært", "verdt å vente på" og "fantastisk".

Dette er selvfølgelig akkurat det vi forventer at en administrerende direktør for et så viktig produkt skal si, men han er overraskende ærlig om prosessen, og det er verdt å se sekvensen fra intervjuet nedenfor.

Grand Theft Auto VI lanseres høsten 2025 og kommer til Xbox Series X/S og PlayStation 5.