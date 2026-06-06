Take-Two-sjef Strauss Zelnick blir med på WWE 2K26 som spillbar wrestler

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Dette må være en av årets merkeligste spillnyheter. Strauss Zelnick, administrerende direktør i Take-Two Interactive - selskapet som eier både Rockstar og 2K - har plutselig dukket opp som en spillbar wrestler i WWE 2K26.

Zelnick ble sneket inn som en del av spillets tredje sesong med nytt innhold og kommer komplett med sin egen entré, spesialinnspilte kommentarreplikker og Frank Sinatras "My Way" som entrémusikk. Han er også rangert som nummer 77, noe som kanskje ikke gjør ham til ringens mest skremmende monster, men likevel sterk nok til å dele ut digitale slag mellom møter i styrerommet.

Det hele er selvfølgelig ekstra morsomt med tanke på at Zelnick også er mannen på toppen av Take-Two-hierarkiet mens verden venter på Grand Theft Auto VI. Så ja, hvis noen føler et presserende behov for å ta ut GTA 6-frustrasjonen sin på en dresskledd CEO i en wrestlingring, er den muligheten tilsynelatende nå tilgjengelig.