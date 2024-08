Take-Two-sjefen ser ikke mye nytte i å bringe store spill til abonnementstjenester fra dag én

HQ

Take-Two-sjef Strauss Zelnick har veid inn med sine meninger om store utgivelser som kommer til abonnementstjenester på dag én. Med Call of Duty: Black Ops 6 på vei til Game Pass i år, forventer vi å se et slags skifte i hvordan store utgivelser blir behandlet.

For Zelnick er det imidlertid som vanlig, selv om han ser en liten fordel i beslutningen om å bringe et stort spill til en abonnementstjeneste første dag. "Jeg tror at det å tilby en frontlinjetittel med en premiumpris i en abonnementstjeneste, dag og dato, vil presse forbrukerne til den abonnementstjenesten i det minste i en periode," sa han til Gamesindustry.biz.

Likevel ser det ut til at Zelnick ikke tror det vil være positivt på lang sikt, ettersom han sier at Take-Two ikke vil vedta lignende retningslinjer. "Nei, det vil ikke påvirke våre beslutninger, fordi våre beslutninger er rasjonelle."

Tror du vi vil se flere store spill på abonnementstjenester fra dag én?