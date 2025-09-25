Take-Two spår at GTA VI vil knuse alle salgsrekorder

HQ

Take-Two tror fullt og fast på Grand Theft Auto VI, og når spillet slippes neste år - forutsatt at det ikke blir ytterligere forsinkelser - vil det utvilsomt overskygge alt annet. Ingen tviler på at Grand Theft Auto VI kommer til å selge som varmt hvetebrød, og uoffisielle prognoser peker mot noe absurde tall.

Ifølge Take-Two selv, som har gjort noen grove beregninger basert på forhåndsbestillinger og ønskelister på ulike plattformer, kan Grand Theft Auto VI godt selge et sted mellom 18 og 20 millioner eksemplarer i løpet av de første 24 timene. Til sammenligning solgte Grand Theft Auto V rundt 11 millioner eksemplarer på lanseringsdagen, som var for mer enn ti år siden nå. Så med tanke på hvordan landskapet har endret seg og spredningen av digital distribusjon, er 18-20 millioner solgte spill definitivt en mulighet.

Og det stopper ikke der, for ifølge analytikere kan Grand Theft Auto VI godt nå svimlende 85 millioner solgte spill i løpet av 60 dager, hvis alt går bra. Rockstar selv har som vanlig valgt å forholde seg tause og ikke kommentere prognosene, men alt tyder på at det blir den største lanseringen noensinne for bransjen, og etter all sannsynlighet en monumental triumf for Rockstar (og Take-Two). Noe annet ville faktisk nesten være en skuffelse. Hvor mange eksemplarer tror du Grand Theft Auto VI vil selge i løpet av de første 24 timene?