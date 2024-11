Take-Two vil ikke la Grand Theft Auto VI sluke Borderlands 4s utgivelse

HQ

Få utgivere har et mer spennende år foran seg enn Take-Two når vi ser mot 2025. Store franchiser får nye oppdateringer i Civilization VII, Grand Theft Auto VI, Borderlands 4 og Mafia: The Old Country. Med så mange store utgivelser på vei, og bare en av dem er planlagt i første halvdel av året, har Take-Two en oppgave foran seg med å sørge for at spillene ikke tråkker hverandre på tærne.

I en samtale med Variety sa Take-Two-sjef Strauss Zelnick: "Jeg tror det er trygt å si at vi ikke ville, og ingen ville, stable opp store utgivelser unødvendig."

Grand Theft Auto VI er selvfølgelig den største utgivelsen av dem alle, og så er det virkelig opp til Mafia og Borderlands å komme seg ut av veien. Begge de sistnevnte spillene har et vagt utgivelsesvindu for regnskapsåret 2025/2026, men begge oppgir også at de kommer i 2025. Kanskje en av dem kan ta et sommerspill mens det andre kan slippes nærmere jul, noe som gir folk god tid til å gå seg vill i Rockstars massive sandkasse.